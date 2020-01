L’Iran attacca gli Usa: pioggia di razzi contro due basi statunitensi in Iraq. Teheran: “Almeno 80 morti” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Crisi Usa Iran, ultime notizie Crisi Usa-Iran, le ultime notizie: 8 gennaio 2020 Ore 5,05 – L’Iran colpisce le forze Usa: “La vendetta è iniziata” – Alle 1,20 ora locale, la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Soleimani, l’Iran ha lanciato un attacco missilistico contro le forze guidate dagli Stati Uniti in Iraq. Teheran ha lanciato diversi missili balistici dal territorio iraniano contro almeno due strutture irachene che ospitano il personale della coalizione guidata dagli Stati Uniti. L’attacco secondo i media iraniani provocato almeno 80 morti, ed è stato rivendicato dalle forze iraniane, le quali hanno affermato che “La feroce vendetta è iniziata”. Le notizie sul numero dei morti non sono ancora certe. “Gli americani ora sanno che le loro basi possono essere prese di mira dall’Iran. Le loro basi saranno prese ... Leggi la notizia su tpi

TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… - fabio93lorusso : RT @Agenzia_Dire: L'#Iran attacca gli #Usa: nella notte pioggia di #missili contro due basi militari in #Iraq. È #IranvsUSA con l'operazion… - recordisco : #Iran attacca anche i soldati italiani presenti in #Iraq e @luigidimaio e @guerini_lorenzo tacciono? L'Italia in ma… -