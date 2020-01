L’Iran attacca gli Usa | pioggia di razzi contro due basi statunitensi in Iraq Almeno 80

L’Iran attacca gli Stati Uniti : pioggia di missili si due basi in Iraq : Attacco missilistico in Iraq contro due basi americane in Iraq. Coinvolti anche militari italiani. E’ l’operazione “Soleimani martire”, la risposta iraniana all’uccisione del generale. Volano le quotazioni del petrolio. Una pioggia di missili a corto raggio e di testate cruise ha colpito le basi americane di Al-Asad e di Erbil, in Iraq. Si tratta della risposta […] L'articolo L’Iran attacca gli Stati ...

Rassegna stampa 8 gennaio : L’Iran attacca basi americane in Iraq : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Venti di guerra. Dopo l’attacco americano e la morte del comandante Soleimani, è arrivata la controffensiva dell’Iran che ha attaccato basi americane in Iraq. Per ora Trump prende tempo. Altro fronte caldo è quello della Libia con l’Unione Europea che, in questo momento, rimane immobile. Infine, per quanto riguarda le notizie nazionali, è sempre la questione Ilva che tiene banco con ...

L’Iran ha attaccato anche la base di Erbil dove sono presenti 400 militari italiani : Due attacchi simultanei lanciati dall’Iran hanno colpito basi americane in Iraq. Un’esplosione è stata avvertita anche a Erbil dove sono di stanza 400 truppe italiane. I militari italiani si sarebbero rifugiati in appositi bunker e risultano tutti illesi. Nel Kurdistan iracheno si trova una parte consistente dei circa mille militari italiani attualmente presenti in varie località dell’Iraq. In particolare, dal 2015 è ...

L’Iran ha attaccato due basi irachene che ospitano militari americani : Con «decine di missili balistici», dice la tv iraniana, ma le notizie sono ancora confuse: è la prima risposta all'uccisione del generale Suleimani