Licia Nunez fa una triste confessione: “Non ho vissuto l’adolescenza” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) GF Vip 2020 anticipazioni: Licia Nunez svela perché ha deciso di partecipare Questa sera avrà inizio il Grande Fratello Vip che, quest’anno, vedrà Alfonso Signorini alla conduzione con due opinionisti d’eccezione: Pupo e Wanda Nara. Si prospetta un cast che potrebbe regalare solide soddisfazioni, anche se la promessa del conduttore, ovvero quella di non far pronunciare al pubblico la fatidica frase “Ma chi è?”, non è stata mantenuta. Tra i tanti partecipanti del reality show di Canale 5 c’è anche Licia Nunez (classe 1978), attrice di fiction e serie tv dove spesso ricopre il ruolo della ‘cattiva’. Ad esempio nel 2007 era la malvagia Barbara Ponti nella soap italiana Vivere mentre dal 2012 è Elena Monforte ne Le tre rose di Ev. “Ho deciso di partecipare per riprendermi l’adolescenza che non ho vissuto, per motivi personali” ... Leggi la notizia su lanostratv

