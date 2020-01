Il director di God of War vorrebbe esplorare il rapporto tra Kratos e sua moglie Faye (Di mercoledì 8 gennaio 2020) God of War del 2018 si è rivelato un successo critico e commerciale. Con importanti cambiamenti nel gameplay e nel tono, si è dimostrato un gioco molto diverso da quello che si aspettava chiunque. Ha anche lasciato molte domande, in particolare per quanto riguarda il gap tra questo gioco e God of War 3. Il director Cory Barlog, però, sarebbe entusiasta di colmare questo gap, in particolare un momento che è una forza trainante dietro la narrazione del nuovo gioco.In un'intervista con PlayStation Access, Barlog ha affermato di voler esplorare il lasso di tempo prima degli eventi del gioco del 2018, soprattutto per quanto riguarda l'incontro tra Kratos e sua moglie, Faye. La moglie di Kratos muore poco prima degli eventi del gioco e, pur avendo un impatto enorme sulla narrazione in diversi modi, rimane un fantasma nel complesso (non vediamo nemmeno come sia).Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

