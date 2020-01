Harry e Meghan si separano dalla Famiglia Reale: la decisione choc (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è tanto parlato di Harry e Meghan nei mesi scorsi: secondo molti rumors i due avrebbero riscontrato molti conflitti con gli altri membri della Famiglia Reale. Il problema secondo i media inglesi? Proprio la bella ex attrice, la quale non avrebbe mai amato lo stile di vita imposto da Buckingham Palace. È arrivata pochi minuti fa una notizia che potrebbe dar credito a tutti questi gossip, e questa volta però si tratta di una novità che è stata annunciata dagli account ufficiali della Famiglia Reale: Harry e Meghan avrebbero infatti deciso di allontanarsi da Buckingham Palace, in tutti i sensi. La coppia avrebbe intenzione di cambiare le carte in tavola e di mettere in atto tre cambiamenti radicali: innanzitutto c’è la volontà di trasferirsi, per buona parte dell’anno, in Canada, allontanandosi quindi dalla tanto amata terra inglese, ovviamente insieme al piccolo ... Leggi la notizia su trendit

