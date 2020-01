Cremona, fuga di monossido di carbonio in casa a Robecco D’Oglio: cinque bambini intossicati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) cinque minorenni tra i 5 anni e i 16 anni sono stati soccorsi per un'intossicazione da monossido di carbonio a Robecco D'Oglio, nel Cremonese, in un'abitazione in via Garibaldi. L'incidente è avvenuto in piena notte. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e mezzi del 118. Gli intossicati sono stati ricoverati in codice verde in ospedale. Leggi la notizia su milano.fanpage

