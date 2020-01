Brody (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un meraviglioso cagnolino di nome Brody era stato abbandonato nel deserto, in America, vicino ad alcuni sacchi della spazzatura. Il piccolo, trattato come un “rifiuto”, era lì immobile e molto triste in quanto il suo padrone lo aveva lasciato lì. Quel gesto terribile sembrava aver condannato Brody ad una vita per strada senza l’affetto e l’amore di nessuno, senza né cibo né acqua. Dopo un po’, dei volontari di un’associazione erano in giro con la macchina per cercare di aiutare animali in difficoltà. La fortuna ha voluto che sul loro cammino ci fosse proprio Brody. Appena lo videro scesero per prestargli soccorso, una volta avvicinati a lui il povero cagnolino non si muoveva, sembrava terrorizzato, non sapeva cosa stesse succedendo. Era fortemente disorientato si ... Leggi la notizia su bigodino

