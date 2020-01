Basket, Venezia sbaglia troppo e cede contro l’Oldenburg nell’EuroCup 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Esce sconfitta a Oldenburg la Reyer Venezia al termine di una partita in cui i veneti hanno concesso troppo ai tedeschi, soprattutto nel terzo quarto, mentre nella prima parte del match le palle perse sono state decisive. Un ultimo quarto positivo non basta a Tonut e compagni per colmare il gap e un Mahalbasic che chiude con 25 punti e 12/13 da due punti danno la vittoria ai padroni di casa. Inizia benissimo Venezia in Germania, con due triple consecutive di Watt e +6 per i veneti. Iniziano, subito dopo, però le palle perse per gli ospiti e un parziale di 11-0 per l’Oldenburg obbliga la Reyer a inseguire. Ospiti che sbagliano troppo in attacco, ma sono precisi dalla lunga distanza e, così, ecco che alla fine del primo quarto Venezia resiste ed è sotto solo 24-20. Non migliorano le cose nel secondo quarto, con la Reyer poco precisa nei passaggi, mentre Mahalbasic e Poulding fanno ... Leggi la notizia su forzazzurri

ematr_86 : Gli eventi sportivi principali da mercoledì a venerdì - MER/WED 08.01 - 20.00 FOOTBALL VALENCIA vs REAL MADRID… - zazoomblog : Oldenburg-Venezia in tv oggi: orario d’inizio programma streaming EuroCup basket 2020 - #Oldenburg-Venezia #oggi:… - zazoomblog : Basket EuroCup 2020: Trento e Venezia iniziano il viaggio nelle Top 16 Darussafaka e Oldenburg i primi ostacoli -… -