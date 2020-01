Al-Sarraj ha incontrato a Bruxelles i vertici Ue. Michel: “Inquietanti escalation militari in Libia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il primo ministro libico Fayez al-Sarraj ha incontrato oggi pomeriggio a Bruxelles prima il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e l'Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell, e successivamente il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Secondo una nota del Consiglio europeo, il presidente Michel "ha espresso preoccupazione per le inquietanti escalation militari in Libia, e ha sottolineato che non esiste una soluzione militare alla crisi libica, e che solo un processo politico può portare verso la pace e la stabilità".I libici, continua la nota, "dovrebbero avere un ruolo centrale nella definizione del proprio futuro. L'Unione europea intensificherà gli sforzi verso una soluzione pacifica e politica" e "sostiene pienamente il processo di Berlino (in cui sono coinvolti i quattro maggiori paesi dell'Ue, ndr) e tutte ... Leggi la notizia su ilfogliettone

