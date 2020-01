Aereo ucraino precipita a Teheran: nessun superstite, 176 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono morte tutte le 176 persone a bordo dell’Aereo dell’Ukraine Airlines che si è schiantato oggi al decollo dall’aeroporto di Teheran. Lo riporta l’agenzia di stampa Irna. Lo schianto sarebbe stato causato da un guasto tecnico.Secondo i media russi il Boeing 737 era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran diretto a Kiev. E’ precipitato subito dopo il decollo in un campo alla periferia della capitale iraniana.Intanto, la US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio Aereo iraniano ed iracheno dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq, sottolineando “rischio” di “possibili errori di calcolo e di identificazione” in caso di lancio di missili.La Singapore Airlines e la Malaysia Airlines hanno deciso di deviare tutti i loro voli che attraversano lo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

