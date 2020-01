Una scala mobile non passa il collaudo: slitta ancora la riapertura della Metro A Barberini (Di martedì 7 gennaio 2020) Tre scale mobili su quattro hanno passato il collaudo, mentre una dovrà essere sottoposta a nuova verifica. Per questo slitterà ancora la riapertura della stazione della Metro A Barberini. Leggi la notizia su roma.fanpage

AndreaOrlandosp : Il raid voluto dal presidente Trump fa crescere in modo esponenziale il rischio di un conflitto su larga scala. L’I… - aconoscitore : @darkskywriter La diffusione degli incendi su larga scala è dovuta a condizioni climatiche assolutamente anomale (t… - HelheimrQueen : Data una scala di valori da 1 a 10 di stupidità**, dove 1 indica “per nulla” e 10 indica “molto”, tu a che punto de… -