Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 20:10 (Di martedì 7 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Iran e in apertura 40 persone sono morte al 390 sono rimaste ferite nella calca nella cerimonia della città natale di sole mani per la sepoltura del generale quindi inviato il funerale il consiglio di sicurezza nazionale iraniana valutato 13 scenari per la vendetta anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti hanno detto sottolineando che era presa avrà luogo in una sola operazione in tanti militari italiani resteranno in Iraq ma saranno dislocati fuori da Baghdad fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa precisando che la decisione è stata presa a livello di qua Riccione internazionale La Germania ha annunciato che ritirerà alcune delle tue truppe schierate nella che nell’ambito della collezione anthesis sotto il controllo delle forze governative di Alex ... Leggi la notizia su romadailynews

