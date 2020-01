Traffico Roma del 07-01-2020 ore 11:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA. PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE TUSCOLANO, UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE INTERROTTA PER SOCCORSO A VIAGGIATORE SUI BINARI ALLA STAZIONE FURIO CAMILLO. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ... Leggi la notizia su romadailynews

