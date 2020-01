Sono i «Globes» della Zellweger Batosta per Netflix (e Scorsese) - (Di martedì 7 gennaio 2020) Sara Frisco Brad Pitt e Laura Dern i migliori non protagonisti, la sorpresa è Brian Cox. Battute su Trump e Weinstein Sara Frisco da Los Angeles Doveva essere la serata di Netflix ed invece è stata la conferma che cinema e televisione tradizionali non Sono ancora morti a Hollywood, anzi. Nella notte fra domenica e lunedi a Los Angeles si Sono svolti i Golden Globes, se non il più importante, senz'altro il più glamour degli appuntamenti che precedono gli Oscar. Ha vinto il dramma della Prima Guerra Mondiale, 1917 (miglior film drammatico e migliore regia, Sam Mendes) e ha vinto anche C'era una volta a Hollywood, la lettera d'amore di Quentin Tarantino alla stessa Hollywood (miglior film nella categoria musical e comedy, migliore attore non protagonista, Brad Pitt, e migliore sceneggiatura allo stesso Tarantino). Ha vinto anche Il Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix premiato ... Leggi la notizia su ilgiornale

