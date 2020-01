Sanità: M5S, ‘contro aggressioni telecamere in ambulanze’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’escalation di aggressioni contro gli operatori sanitari impone una risposta immediata. L’attivazione di telecamere sulle ambulanze a Napoli, grazie anche all’impegno del MoVimento 5 Stelle e del sottosegretario Sibilia, si inserisce in un piano organico di contrasto in linea col disegno di legge 867, già approvato in Senato e ora all’esame della Camera”. Così, in una nota, la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, Maria Domenica Castellone. “E’ inconcepibile – prosegue – che chi lavora per aiutare chiunque abbia di fronte si ritrovi a dover affrontare violenze e aggressioni come risposta. Il provvedimento che abbiamo approvato prevede l’inasprimento delle pene per chi commette questi odiosi reati e l’istituzione di un Osservatorio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

