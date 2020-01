Rula Jebreal parteciperà a Sanremo: il dietrofront della Rai (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo le polemiche riguardanti la partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal al Festival di Sanremo, la Rai ha fatto dietrofront dando il via libera affinché anche lei sia ospite alla kermesse. Rula Jebreal a Sanremo Dopo decine e decine di polemiche Rula Jebreal sarà al Festival di Sanremo: a dare l’ok alla partecipazione della giornalista sarebbero stati i vertici della Rai dopo un vertice dell’ad Fabrizio Salini, la direttrice di Raiuno Teresa De Santis e il conduttore di questa 70esima edizione di Sanremo, Amadeus. In un primo momento era stata la stessa giornalista a schierarsi contro le polemiche di coloro che non l’avrebbero voluta al Festival per via della politica sovranista e in particolare per un “veto” imposto da Matteo Salvini. Secondo la giornalista i vertici della Rai le avrebbero anche chiesto di declinare spontaneamente ... Leggi la notizia su notizie

