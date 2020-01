Riforma pensioni, l’editoriale di Durigon: al termine di Quota 100, obiettivo Quota 41 (Di martedì 7 gennaio 2020) In queste ore si continua a parlare di trovare soluzioni pensionistiche innovative e sentire alcuni economisti, o presunti tali, che invocano una rivisitazione di Quota100 rendendo flessibile l’uscita mi preoccupa non poco. Mi vengono subito in mente i precedenti governi che hanno provato prima con l’ape social con il risultato poco soddisfacente di circa 25 mila uscite contro le 230mila in 11 mesi della nostra Quota100, mi fa davvero sorridere. Pensare che se volessero riparare con questi strumenti l’ingiusta legge della nota Professoressa Fornero, la quale continua a rilasciare interviste contro la nostra Riforma, proprio la stessa professoressa dell’era Monti che con le lacrime agli occhi fece la Riforma pensionistica più iniqua della nostra storia previdenziale, allungando fino a 5 anni, dalla notte al giorno, la vita lavorativa in Italia, scordandosi anche i famosi esodati che ... Leggi la notizia su pensionipertutti

