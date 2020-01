PlatinumGames, al via la partnership con Tencent: lo studio rimarrà comunque indipendente (Di martedì 7 gennaio 2020) Lo studio PlatinumGames, con sede a Osaka, ha annunciato di essere in procinto di avviare un'azione di investimento con Tencent Holdings. Dato che la multinazionale cinese è famosa per investire in studi di sviluppo, il presidente di PlatinumGames, Kenichi Sato ha dichiarato: "La nostra indipendenza come studio di sviluppo non cambierà".PlatinumGames è stata fondata nel 2007 ed è forse meglio conosciuta per la sua serie Bayonetta e Nier: Automata, che ha sviluppato per Square Enix. Sato aggiunge in una versione ufficiale che il core management dell'azienda rimarrà al suo posto e che lo studio mira a continuare a realizzare giochi di alta qualità e ad autopubblicare.Tencent è la più grande azienda di videogiochi al mondo e, con questo ultimo investimento, continua a diventare sempre più importante, non solo per quanto riguarda il mercato cinese, ma anche a livello mondiale.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #PlatinumGames e #Tencent, al via la collaborazione. -