Napoli-Inter, la partita continua sul mercato: Marotta prova a soffiare un colpo agli azzurri (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo la partita del San Paolo vinta dagli uomini di Antonio Conte per 3-1 la sfida tra i due club si sposta sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro si sarebbe fiondato su Amrabat, centrocampista del Verona seguito con Interessa dal club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore è tentato dall’Inter, la quale si è Interessata nelle ultime settimane e proprio nelle ultime ore ha continuato il pressing con gli agenti del giocatore marocchino. Per questo motivo il club azzurro vuole cercare di chiudere nelle prossime ore per il centrocampista che sta facendo molto bene in questa sua prima stagione in Serie A. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro a Milano tra gli agenti del giocatore e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha già trovato l’accordo con il Verona per ... Leggi la notizia su anteprima24

