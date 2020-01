Melito, arrestato un usuraio 70enne: la vittima stava per suicidarsi (Di martedì 7 gennaio 2020) Melito: i Carabinieri hanno arrestato un usuraio 70enne, che in tre anni ha estorto ben 70mila euro a un agente finanziario (talmente disperato da pensare di togliersi la vita). I Carabinieri della Tenenza di Melito, dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti … L'articolo Melito, arrestato un usuraio 70enne: la vittima stava per suicidarsi proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

