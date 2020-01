Luigi Favoloso scomparso da Torre del Greco, avvistato su un treno per Milano - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici Un telespettatore di Pomeriggio5 ha inviato in diretta uno scatto di Luigi Mario Favoloso in treno, il 29 dicembre, diretto a Milano; la madre avrebbe confermato che quello sarebbe il figlio Luigi Mario Favoloso sta bene o, almeno, non è sparito nel nulla. Barbara d'Urso ha aperto la nuova stagione di Pomeriggio5 con la notizia della scomparsa dell'ex compagno di Nina Moric da Torre del Greco lo scorso 29 dicembre. Durante la puntata, alla redazione è arrivato uno scatto che ritrarrebbe il ragazzo su un treno. Da quando ieri sera gli amici di Luigi Favoloso hanno pubblicato sui social l'appello della scomparsa di Luigi Favoloso, in tanti si sono preoccupati per la scomparsa del ragazzo dalla sua abitazione. Ai microfoni di Pomeriggio5, Loredana Fiorentino, madre di Favoloso, ha spiegato che suo figlio è arrivato a Torre del Greco prima di Natale per ... Leggi la notizia su ilgiornale

