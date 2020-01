Lotito: «Per far volare l’aquila Olimpia, non bado a spese. Serviva un simbolo identitario» (Di martedì 7 gennaio 2020) Bella intervista di Repubblica a Claudio Lotito presidente della Lazio. La sua gestione in tre aggettivi. «Sicuramente innovatrice. Ma direi anche vulcanica e vincente». La più grande soddisfazione e la più grande delusione? «La più grande delusione la ebbi all’inizio, quando constatai che, nonostante mi impegnassi per dare il massimo, venivo continuamente contestato. La soddisfazione poi è stata vedere come tutte queste persone si siano dovute ricredere alla luce dei risultati raggiunti. La miglior risposta alla delusione». Immobile è il simbolo di questa Lazio? «Da un punto di vista emotivo, sicuramente. È un figlio del popolo. (…) Ero convinto, come Tare, che avrebbe fatto cose importanti, ma nessuno le poteva pronosticare. Era un giocatore che nella precedente società soffriva e che, messo nelle condizioni giuste, in un ambiente familiare, è rifiorito ed è esploso. La Lazio è ... Leggi la notizia su ilnapolista

