La reunion di One Tree Hill con Sophia Bush, Bryan Greenberg e Danneel Ackles manda in tilt i fan di The Vampire Diaries (Video) (Di martedì 7 gennaio 2020) La mini reunion di One Tree Hill ha fatto già il giro del mondo facendo sognare tutti. Ancora una volta sono i Golden Globe a regalare questi ultimi colpi di coda grazie agli after party e, in particolare, quello della Warner Bros che ha messo insieme molti volti noti delle serie tv e, soprattutto, del mondo The CW a cominciare proprio da Sophia Bush, Bryan Greenberg e Danneel Ackles. Chi segue la kermesse e tutto quello che ci gira intorno ormai ha imparato ad amare il famoso ascensore in cui le star si ritrovano, sole o in compagnia, per una sorta di sketch o di saluto ai fan. Quest'anno, quando le porte si sono aperte, ecco regalata al pubblico la mini reunion di One Tree Hill che ha messo insieme tre personaggi storici della serie che per un attimo ci hanno riportato indietro nel tempo pronti a tifare per i Ravens. Ecco il video dell'ascensore con la mini ... Leggi la notizia su optimaitalia

I maghi di Harry Potter di nuovo insieme - la reunion del cast in occasione del Natale : Alla reunion mancano Daniel Radcliffe e Rupert Grint, Harry e Ron nella celebre saga. I due attori britannici sono impegnati in due serie televisive, mentre Emma Watson resta legata al cinema. A gennaio 2020 uscirà nelle sale italiane il film Piccole Donne, tratto dall'omonimo romanzo. Nel cast anche Merlyn Streep.Continua a leggere

Niall Horan ha parlato di una reunion degli One Direction : “Se torneremo - lo faremo alla grande” : Stiamo già sognando The post Niall Horan ha parlato di una reunion degli One Direction : “Se torneremo , lo faremo alla grande” appeared first on News Mtv Italia.

One Direction - possibile reunion? : La speranza è l’ultima a morire anche per i fan dei One Direction. La band anglo-irlandese, nata nel 2010, si è divisa da circa tre anni per sperimentare nuove strade. I membri del gruppo stanno ripotando grandi successi anche come solisti, ma la nostalgia per il passato inizia a farsi sentire. Liam Payne intervistato a The Morning Mash Up ha rivelato che sarebbe d’accordo sulla reunion, come la maggior parte dei suoi compagni. Ma purtroppo non ...

_XheDirectioner : RT @myraconteurhs: Non per smorzare l'entusiasmo ma non avremo nessuna reunion degli One Direction nel 2020, magari a Luglio uscirà questo… - _antonymous : Pensiero di un uomo che ha bevuto più del necessario dopo una canna: stavo pensando che anni fa non mi interessava… - sexyalestyles : RT @myraconteurhs: Non per smorzare l'entusiasmo ma non avremo nessuna reunion degli One Direction nel 2020, magari a Luglio uscirà questo… -