Il Napoli si scusa con la Rai su Twitter per l’intervista di Insigne (Di martedì 7 gennaio 2020) Si chiude la polemica nata ieri tra il Calcio Napoli e la Rai dopo lo stop imposto a Lorenzo Insigne durante l’intervista a Rai Sport nel pre partita di Napoli-Inter. Il capitano azzurro era stato interrotto dall’addetto stampa Guido Baldari in diretta e la cosa non era piaciuta ai vertici Rai che con un comunicato nel pomeriggio avevano chiesto le scuse della società sportiva. Il Napoli, attraverso il proprio account Twitter ha prontamente provveduto chiedendo scusa con un messaggio: “La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco, peraltro già chiarito con i vertici di Rai Sport”. La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco, peraltro già chiarito con i vertici di Rai Sport. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 7, 2020 L'articolo Il Napoli si ... Leggi la notizia su ilnapolista

