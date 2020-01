Il deputato Cappellani lascia il M5s dopo le mancate restituzioni: “Ho perso password per pagare” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il deputato Santi Cappellani lascia il Movimento 5 Stelle dopo essere finito sotto accusa per le mancate restituzioni previste per i parlamentari pentastellati. "Non avrebbe senso rimanere in una squadra in cui non ci si riconosce più", afferma. Negli scorsi giorni Cappellani aveva spiegato di non aver effettuato le restituzioni perché aveva "dimenticato la password" per accedere al sistema. Leggi la notizia su fanpage

