Grande Fratello Vip, quarta edizione: chi sono gli “Highlander” (Di martedì 7 gennaio 2020) Buona notizia per i nostalgici delle precedenti edizione del Grande Fratello: nella casa in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip rientreranno personaggi che, in passato, hanno avuto Grande seguito e consenso di pubblico. Chi sono? Pasquale Laricchia, Ratrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Li abbiamo amati, seguiti, poi purtroppo eliminati. Nessuno di loro ha vinto effettivamente il Grande Fratello ma, moralmente, è come se fosse successo visto che da allora sono rimasti nei cuori dei telespettatori. Tanto che gli autori della quarta edizione del Grande Fratello Vip li hanno voluti di nuovo nella casa di Cinecittà per portare ancora quel piacevole “scompiglio” che tutti ricordano. Chi sono? sono quattro, anche se ne mancherebbe uno: durante la conferenza stampa infatti il conduttore Alfonso Signorini ha confessato che avrebbe tanto voluto avere tra ... Leggi la notizia su velvetgossip

