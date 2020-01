Galaxy Fold 2, ecco come potrebbe essere in un video concept (Di martedì 7 gennaio 2020) come sarà Galaxy Fold 2? Dalla conferenza per gli sviluppatori che Samsung tiene ogni anno ad ottobre e dalle notizie trapelate ad oggi sembra che finalmente l’azienda sudcoreana abbia preso una strana più concreta e solida di quanto fatto con il primo Fold.L’insensatezza dimostrata dal design e dagli errori progettuali del primo modello pieghevole di Samsung lascerà il posto ad un modello in stile Motorola Razr anche se il design appare meno accattivante.Almeno è ciò che pensa lo youtuber Waqar Khan che ha realizzato un video in cui mostra i rendering del Fold 2. Si tratta di una interpretazione per cui il modello ufficiale che sarà presentato l’11 febbraio insieme al Galaxy S20 potrebbe essere diverso.Galaxy Fold 2, ecco come potrebbe essereChe il design sarà diverso dal Fold è un dato certo, che possa essere esattamente come lo ha disegnato lo youtuber Waqar Khan ... Leggi la notizia su pantareinews

