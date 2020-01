Fragneto l’Abate, è crisi al comune: in maggioranza nasce “Noi per il Territorio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Lucio Mucciacciaro perde pezzi. O quantomeno non gode più di una maggioranza netta. La scelta in Provincia non ha pagato e si ripercuote sul comune di Fragneto l’Abate, che il primo cittadino amministra da circa 3 anni. Così 4 consiglieri di maggioranza si sono uniti in un gruppo consiliare che non ha alcuna intenzione di creare problemi al percorso consiliare, ma prevalentemente evitare il rischio di restare isolati da un discorso di considerazione, già di suo molto complesso. nasce all’interno della maggioranza il gruppo consiliare autonomo “Noi per il Territorio” avente come capogruppo Nicola Marrone, assessore e vice sindaco, il vice-capogruppo Francesca Rispoli, presidente del Consiglio comunale, Selene Nazzaro, consigliere comunale e Andrea Cocchiarella, vice presidente del Consiglio. “Noi ... Leggi la notizia su anteprima24

Fragneto l’Abate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fragneto l’Abate