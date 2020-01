Entra in chiesa, bestemmia e insulta i fedeli: arrestato ventenne (Di martedì 7 gennaio 2020) La tradizionale messa dell’Epifania nella parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio in Viale Corsica ha avuto un risvolto particolare dopo l’ingresso di un giovane ventenne. Camminando tra le panche inizia a insultare i fedeli e, una volta arrivato sull’altare della chiesa, urla una bestemmia. Le forze dell’ordine, chiamate dai partecipanti alla funzione, l’hanno subito fermato e successivamente ammanettato. Urla e bestemmia in chiesa: arrestato ventenne A pochi minuti dalle 18, lunedì 6 gennaio 2020, arriva in caserma una chiamata particolare. Alcuni parrocchiani richiedevano l’intervento della polizia per via di un ragazzo che stava disturbando la quieta della messa. Stando a quanto riportato dai fedeli il ventenne si aggirava tra le panche insultandoli. “Figli di..”, “Andate a..” e non contento si sarebbe ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Entra in #chiesa, bestemmia e insulta i fedeli: arrestato ventenne - fivesec0fniall : Diobo entra lui in chiesa prende fuoco tutto - Stemar7Denari : @RogerHalsted La Chiesa invece di andare avanti va indietro. Questa Chiesa medioevale che entra negli affari tempor… -