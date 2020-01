Eleonora Daniele è incinta, si commuove durante l’annuncio in diretta: “Aspetto una bambina” (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele ha annunciato di essere incinta in diretta a “Storie Italiane”. La conduttrice del popolare format di Rai1 ha confermato un’indiscrezione già circolata in rete, rispondendo proprio a coloro che sui social le avevano chiesto se fosse in dolce attesa. In chiusura della puntata andata in onda il 7 gennaio, ha confermato la gravidanza senza nascondere la commozione generata dall’applauso caloroso che il pubblico le ha tributato poco dopo l’annuncio: Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, almeno per me. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta. Sì, aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà. Volevo condividere questa emozione grandissima con tutto il mio pubblico. Il desiderio di maternità di Eleonora Daniele Profondamente ... Leggi la notizia su forzazzurri

gossipblogit : Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) - zazoomblog : Eleonora Daniele è incinta! L’annuncio in diretta a Storie Italiane - #Eleonora #Daniele #incinta! - prestia_fabio : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) -