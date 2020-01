De Rossi: “Mi manca mia figlia. In futuro voglio allenare” – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) De Rossi appende gli scarpini al chiodo e decreta la fine della sua carriera: «Mi manca mia figlia. futuro? Vorrei allenare» Daniele De Rossi appende gli scarpini al chiodo, dopo una carriera dedicata alla Roma e conclusa con la maglia del Boca Junior. Troppa la distanza tra il giocatore e la famiglia, che ha portato il centrocampista a questa decisione. Il futuro dell’ormai ex numero 16 è tutto da conoscere, ma il suo desiderio di sedere in una panchina non è certamente un mistero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

