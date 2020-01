Catania | al via lavori tangenziale ovest-Asse servizi

Odissea Milano-Catania : Flixbus lascia a piedi 120 passeggeri dopo 18 ore di viaggio : Un autobus della compagnia Flixbus, partito ieri da Milano con ultima destinazione Catania, avrebbe letteralmente scaricato a terra i passeggeri prima dell’arrivo al capolinea. Il mezzo della società tedesca di autobus extraurbani a basso costo, era partito ieri pomeriggio da Milano con destinazione Messina e Catania, senonché il viaggio – una vera e propria Odissea […] L'articolo Odissea Milano-Catania: Flixbus lascia a piedi ...

Catania - tre in un auto : Antonio Fragapane vola via dal finestrino - alle 4 : Incidente mortale questa notte sulla strada provinciale 29, tra Scordia a Palagonia. A perdere la vita un giovane di Palagonia che viaggiava insieme con altri tre amici rimasti gravemente feriti. Una vera e propria mattanza quella della notte scorsa con incidenti stradali mortali che hanno visto coinvolti in gran parte giovanissimi. Uno di questi […] L'articolo Catania, tre in un auto: Antonio Fragapane vola via dal finestrino, ...

DIRETTA/ Paganese Catania - risultato 0-0 - video streaming tv : in campo - via! : DIRETTA Paganese Catania streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato in DIRETTA della gara di Serie C, girone C

Tifosi aggrediscono l'a.d. del Catania. Rinviata la partita. La società : "Atto vergognoso" : L’amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, è stato colpito da alcuni Tifosi etnei, che contestano la gestione della società, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni.Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C. Partita che il Catania non disputerà: la squadra rientra a Catania.La ...

Sanità : Asp Catania - al via settimana malattie sessualmente trasmissibili (2) : (Adnkronos) - "La prevenzione è fondamentale per contenere il proliferare di queste infezioni - spiega il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria catanese Antonino Rapisarda - È importante ricordare che le infezioni sessualmente trasmissibili riguardano entrambi i partner e, pertanto, è la coppia

Sanità : Asp Catania - al via settimana malattie sessualmente trasmissibili : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Saranno cinque i punti di accesso dell'Asp di Catania coinvolti nella settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili promossa dall'assessorato regionale alla Salute. Dal 25 novembre all’1 dicembre, l'ospedale S.Marta e S. Venera di Acireale, l'os

Si rompe un giunto su un viadotto della Palermo-Catania - lavori avviati con urgenza : Sono stati avviati con urgenza i lavori di risanamento del giunto di dilatazione sul viadotto "Fiumetorto" dell'autostrada A19 Palermo-Catania, il cui danneggiamento ha reso necessaria, nella tarda mattinata di oggi, la chiusura dell'autostrada tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato industriale, in direzione Catania. Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, quando ...

Vaccini : al via campagna antinfluenzale Asp Catania : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Dodici giorni per promuovere la vaccinazione antinfluenzale. Dal 20 novembre all’1 dicembre, nelle piazze di Catania, gli operatori dell’Azienda sanitaria catanese incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della vaccinazione e per promuovere la camp