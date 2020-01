Avellino, il vicesindaco inneggia a Mussolini: è polemica a Cesinali (Di martedì 7 gennaio 2020) Ignazio Riccio Il gruppo politico giovanile di minoranza ha invitato l’amministratore a rivedere le proprie posizioni e a rassegnare le dimissioni Il vicesindaco inneggia a Benito Mussolini e al fascismo ed esplode la polemica a Cesinali, piccolo Comune in provincia di Avellino. Il movimento politico locale “Giovani per la Valle del Sabato” ha attaccato l’amministrazione comunale e il sindaco Dario Fiore per l’iniziativa del componente della sua giunta. Pasquale De Vito, sui social network, ha scritto frasi che hanno scatenato la reazione dell’opposizione. “Viva il duce” e “Questo era il fascismo non quello che vi hanno insegnato e vi insegnano”, sono alcuni degli slogan che hanno fatto infuriare la minoranza. Il gruppo politico giovanile ha invitato il vicesindaco a rivedere le proprie posizioni e fare un passo indietro rispetto il suo incarico, rassegnando le dimissioni. I ... Leggi la notizia su ilgiornale

