Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno sul serio: «Ci piacerebbe avere presto un bambino» (Di martedì 7 gennaio 2020) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata in seno a Uomini e donne, fanno sul serio. I due giovani, che da qualche tempo convivono a Milano, sono pronti al grande passo e si sono detti pronti a diventare genitori. In occasione del compleanno dell’ex corteggiatrice, il giovane modello pugliese ha pensato bene di regalarle uno splendido anello di fidanzamento, molto più che un pegno d’amore. Andrea Zelletta in un’intervista al settimanale Di Più Tv ha detto di ritenere Natalia Paragoni la donna della sua vita, quella perfetta, da cui gli piacerebbe avere dei figli. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno sul serio: «Ci piacerebbe avere presto un bambino» «Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, ... Leggi la notizia su urbanpost

G_Onagap21 : @martluss Tony Maiello anche se non è molto famoso Taylor Mega più volte Andrea Zelletta di Uomini e donne Nesli… - LadyNews_ : #AndreaZelletta e #NataliaParagoni si sono fidanzati: matrimonio in arrivo -