Al via C’è posta per te, ospiti di sabato 11 gennaio saranno Johnny Depp e Can Yaman (Di martedì 7 gennaio 2020) L'11 gennaio torna su Canale 5 "C'è posta per te", il programma di Maria De Filippi protagonista della prima serata di Canale 5. Lo show in cui le emozioni prendono forma, tornerà ad incantare il pubblico italiano con i suoi racconti, le sue storie di persone che non aspettano altro di trovare la felicità e vedere realizzati i propri sogni. Già dalla prima puntata l'emotività del pubblico sarà messa a dura prova e tante saranno le sorprese, ad inaugurare questa nuova edizione ci pensano Jhonny Depp e Can Yaman, primi grandi ospiti della trasmissione. Leggi la notizia su tv.fanpage

