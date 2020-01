A Londra ha appena aperto un pub che serve solo birra analcolica (Di martedì 7 gennaio 2020) Le quindici spine del Brewdog AF Bar (foto: Brewdog) Homer Simpson probabilmente commenterebbe con un d’oh corrucciato – e con lui molti estimatori del mondo della birra. A Londra ha appena aperto un pub in cui viene servita solo birra analcolica. Si trova a pochi passi dalla metro Old Street ed è la prima birreria alcol free al mondo. L’inaugurazione, avvenuta il 6 gennaio, cade non a caso durante il Dry January, campagna di salute pubblica (attiva soprattutto in Gran Bretagna) che invita ad astenersi dall’alcol per l’intero mese di gennaio. Una sorta di “fioretto” per cercare di ristabilire un rapporto più equilibrato e meno fuori controllo con l’alcol, che nel Regno Unito viene consumato abitualmente in grandi quantità. Ad aprire il pub analcolico londinese è il birrificio artigianale scozzese Brewdog, nato nel 2007 e diventato in breve molto noto (anche in Italia). Nel ... Leggi la notizia su wired

