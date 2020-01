Zenga: “Solo in Italia possiamo mettere in discussione uno come Ancelotti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Walter Zenga, un’icona per il mondo interista. Parla dell’Inter, dello scontro di stasera con il Napoli e di altri temi. A partire da Ancelotti. “In Italia siamo strani, soltanto noi possiamo mettere in discussione uno come Carlo Ancelotti. Mi dirai: i risultati, la crisi, tutto quello che vuoi. Ma Ancelotti è Ancelotti, non si discute. Poi io adoro Gattuso: la sua voglia e la sua carica, il lavoro centellinato. Per l’Inter non sarà un semplice impatto con il 2020”. Di Conte dice che è “un mostro” e definisce il suo 3-5-2 “uno spettacolo unico”. “Contro l’Inter se accetti l’uno contro uno ti fanno male, hanno attaccanti fantastici. Se li lasci fare e concedi il pallino, hanno varianti di gioco che spesso ti impallinano. Conte accorcia i tempi come se ci lavorasse da anni e non da mesi. Stasera si decide a centrocampo, come sempre. Capisco Rino che ... Leggi la notizia su ilnapolista

