WTA Auckland 2020: Eugenie Bouchard e Cori Gauff approdano agli ottavi di finale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è da poco conclusa la prima giornata del torneo WTA Auckland (Nuova Zelanda) dedicata ai 16esimi di finale. Ad aprire il programma la delicata e intensa sfida tra la spagnola Suarez Navarro (n. 52 del ranking) e la russa Daria Kasatkina (n. 70 del mondo). E’ stata proprio quest’ultima ad avere la meglio in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-2. Primo set molto equilibrato deciso dal break conquistato dalla russa nel sesto game. La reazione della spagnola è arrivata nel secondo set dove è stata capace di togliere il servizio all’avversaria nel secondo e ottavo game. Nell’ultimo e decisivo parziale la poca incisività al servizio di Suarez Navarro unita all’aggressività in risposta di Kasatkina le hanno consegnato il pass per gli ottavi. Com’era preventivabile decisamente meno combattuta ed equilibrata la partita tra Catherine Cartan Bellis (n. 855) ... Leggi la notizia su oasport

