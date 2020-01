Video di Olivia Colman ai Golden Globes 2020, la Regina batte i pronostici (e Jennifer Aniston) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una vittoria abbastanza scontata per Olivia Colman, che ai Golden Globes 2020 conquista il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. La concorrenza da battere è stata veramente "spietata": dalla favorita Jennifer Aniston, che con The Morning Show è stata elogiata, alla Jodie Comer di Killing Eve (lo scorso anno aveva vinto l'Emmy per il ruolo della psicopatica Villeneuve), a Nicole Kidman di Big Little Lies, e Reese Witherspoon (anche lei per The Morning Show).Per Olivia Colman è un successo dietro l'altro dopo la conquista dell'Oscar per La Favorita. Con un abito rosso, la Regina Elisabetta II di The Crown ringrazia incredula chi ha deciso di premiarla con il Golden Globe. Dopo aver rivolto parole di orgoglio alle sue concorrenti, l'attrice a fatica trova le giuste parole per esprimersi, esordendo con una frase da cabaret che strappa una risata:Mi sono un ... Leggi la notizia su optimaitalia

