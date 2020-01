Tutte le occasioni perse dall’Ue per risolvere la crisi libica: perché la missione europea (se parte) rischia di non servire a nulla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il prossimo otto gennaio il ministro degli esteri italiano, Luigi di Maio, è atteso al Cairo per un incontro sulla crisi libica. In un colloquio telefonico Di Maio ha ribadito alla sua controparte egiziana «l’attivo e comune impegno dell’Unione Europea in Libia per raggiungere una complessiva soluzione politica della crisi». Al tavolo saranno presenti anche Francia, Cipro e Grecia, interessati soprattutto a chiarire il dossier energetico. Ma venti di guerra agitano non solo la Libia. Da Ovest a est, da Tripoli a Teheran, l’uccisione del generale Soleimani ha messo in luce ancora una volta la paralisi di un’Europa che si trova a fare da spettatore. Nella crisi scatenata dagli Stati Uniti con il raid contro il generale iraniano, l’Europa ha atteso ore prima di far pervenire la sua risposta. Ma se i confini di Iraq e Iran sembrano fin troppo lontani da ... Leggi la notizia su open.online

VoceGiallorossa : ???? @TorinoFC_1906, Mazzarri: 'Le occasioni che la Roma ha avuto sono state tutte per palle perse da noi. Forse la n… - PagineRomaniste : #Mazzarri: 'Tutte le occasioni che ha avuto la #ASRoma sono state palle perse ingenuamente in uscita e lì bisogna m… - eros_bosio : @Danyela_78 E io vivo così D istinto e razionalità Se non provi ,sono tutte occasioni perse -