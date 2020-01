Napoli, sequestrano ambulanza e medici del 118 (Di lunedì 6 gennaio 2020) La provincia di Napoli sta facendo i conti da troppo tempo con la violenza nei confronti dei medici e degli operatori del 118, sempre più spesso vittime di aggressione e di veri e propri sequestri, come quello accaduto in queste ore a Loreto Mare, il quinto episodio di questo 2020.A denunciare l'ennesimo e assurdo episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che illustra nel dettaglio come un gruppo di ragazzi ha sequestro il personale del 118 della Stazione Centrale costringerlo a soccorrere un 16enne con una distorsione al ginocchio:Oggi pomeriggio la postazione 118 della Stazione Centrale si trovava al Loreto mare per un intervento, improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l’equipaggio e li costringe a salire in ambulanza. Ancora con il tablet aperto sul precedente intervento e Con 3 di questi individui a bordo (e sotto minaccia) ... Leggi la notizia su blogo

