Napoli, Gattuso: «Ci siamo fatti infinocchiare dall’Inter. Su Lobotka…» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il tecnico del Napoli Gattuso commenta così la sconfitta rimediata al San Paolo contro l’Inter di Conte Gennaro Gattuso ha analizzato la sconfitta incassata al San Paolo contro l’Inter: «Non ci siamo fatti mancare nulla, ci hanno infinocchiati. La prestazione mi è piaciuta, la squadra è viva e dimostra di saper giocare a calcio. Ci manca solamente continuità». «Di Lorenzo? Luperto ha lavorato poco e non dava garanzie a livello fisico. Giovanni ha fatto una buona partita, malgrado l’errore. Lobotka? Chiedete a Giuntoli, che è bravissimo», ha concluso il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

