Lutto nel mondo del calcio, si è spento un ex portiere protagonista ai Mondiali [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 6 gennaio 2020) calcio tedesco in Lutto per la morte a 84 anni di Hans Tilkowski, portiere della Germania Ovest vice campione del mondo nel 1966. Lo rende noto il Borussia Dortmund, sua storica squadra di club, spiegando che è deceduto domenica a seguito di una "lunga e grave malattia". Tilkowski è passato alla storia per il gol 'fantasma' subito nella finale contro l'Inghilterra persa per 4-2 ai supplementari grazie appunto ad una rete di Geoff Hurst che venne convalidata nonostante la palla, dopo aver sbattuto contro la traversa sul tiro dell'attaccante inglese, non fosse entrata completamente in porta. In carriera Tilkowski vinto la Coppa di Germania e la Coppa delle Coppe con il Dortmund.

