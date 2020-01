LIVE Milan-Sampdoria 0-0, Serie A 2020 in DIRETTA: gli occhi di San Siro su Piatek e Quagliarella, in attesa di Ibrahimovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 14.55 Ci siamo! Le formazioni sono sul manto erboso di San Siro. h 14.50 Le squadre stanno completando il riscaldamento. A brevissimo il rientro negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tattici e tecnici dagli allenatori. h 14.45 10 dei 15 punti conquistati dalla Sampdoria in questo campionato sono arrivati dopo il mese di ottobre – i blucerchiati sarebbero infatti in 9ª posizione nella classifica di Serie A considerando solo le gare giocate da novembre a oggi. h 14.40 Stefano Pioli è imbattuto da allenatore in Serie A contro Claudio Ranieri: un successo e due pareggi; inoltre le sue squadre hanno segnato almeno due reti in ciascuna delle tre sfide. h 14.35 Alla prossima rete, Fabio Quagliarella raggiungerà Luca Toni al 18º posto per reti realizzate nella storia della Serie A, con 157 marcature. h 14.30 Ibrahimovic è il giocatore ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - DiMarzio : ????#Milan, visite concluse per #Ibrahimovic ????La giornata LIVE - sportli26181512 : LIVE Alle 15 Milan-Sampdoria. Ibra dalla panchina, Krunic per Kessie. Ranieri con il tridente: LIVE Alle 15 Milan-S… -