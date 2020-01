"Lei non conta un c...", vicesindaca sarda si dimette dopo la frase di un consigliere (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Lei non conta un c...”. Una frase offensiva, pronunciata da un consigliere comunale di maggioranza di Valledoria, in provincia di Sassari, ha portato alle dimissioni dell’amministratrice, Claudia Spezziga, e rischia di provocare un terremoto politico nella località balneare del nord Sardegna.Sulla vicenda, che ruota intorno all’utilizzo del campo sportivo da parte della locale squadra di calcio che milita in Promozione, sono intervenuti anche i Riformatori Sardi, stigmatizzando quell’attacco definendolo “sessista e politico”.La società calcistica avrebbe dovuto versare 700 euro nelle casse comunali entro il 2019, ma non l’ha fatto. Il ritardo è stato tollerato dalla vice sindaca, ma qualche sera fa la squadra è stata sfrattata dal campo. Con i vigili urbani c’era un consigliere di maggioranza. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

borghi_claudio : @ro_rugge @Tamagati @giadaforevah03 Non so, mi dica lei, cosa otteniamo se ad ogni spesa assegnamo una copertura fi… - giusmo1 : @RepubblicaTv Incendi in #Australia: primo ministro porge la mano a una ragazza, lei non ricambia - matteosalvinimi : Pur di non scusarsi e non ammettere la cantonata presa, la signora #Concita sostiene che il disgustoso tweet, da le… -