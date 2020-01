Incidenti in Montagna: precipita in luogo impervio, un morto nel Lecchese (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tragico incidente nel Lecchese: un uomo è precipitato in un luogo impervio a Pizzo della Neve, circa 1300 metri, nel Comune di Esino Lario. Sul posto i sanitari del 118. Il corpo è stato recuperato e trasportato in elicottero a Lecco su ordine della magistratura.L'articolo Incidenti in Montagna: precipita in luogo impervio, un morto nel Lecchese Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

