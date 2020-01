Inail, 16 borse di studio per laureati: domande entro il 31 gennaio (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha indetto un nuovo bando pubblico volto all’assegnazione di 16 borse di studio a favore di laureati presso il dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale o innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro venerdì 31 gennaio 2020. L’importo annuo lordo per ciascuna borsa ammonterà a 12.600 euro per le borse di studio con laurea magistrale; 9.900 per le borse di studio con laurea triennale. I candidati che intendono partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro paese appartenente all’Unione Europea; aver conseguito il titolo di studio richiesto in relazione alla borsa di ... Leggi la notizia su ildenaro

