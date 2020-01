“Ha urlato tutta la notte”, malore per Fedez: intervengono i soccorsi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tanto spavento per Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le vacanze di Natale in un hotel di lusso a Dubai, negli Emirati Arabi, con il figlioletto Leone e le due sorelle di lei. Il rapper, infatti, come raccontato in una stories su Instagram dalla stessa fashion blogger, si è sentito male nella notte: “Ha avuto un’indigestione. Ha urlato tutta la notte. (Continua…) Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose”. Ed ecco quindi l’immagine disperata di Fedez, seduto sul divano, il volto sofferente e una flebo attaccata al braccio. Alla fine il cantante “ha vomitato” e ha cominciato a sentirsi meglio. La Ferragni comunque si sarebbe preoccupata a tal punto da chiamare i soccorsi. (Continua…) L’influencer ha raccontato la nottataccia di Fedez in una ... Leggi la notizia su howtodofor

