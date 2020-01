Giochi del decennio: Outer Wilds è il futuro - articolo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Se c'è un aspetto in particolare che ha segnato per tutto il decennio appena trascorso il game design dei Giochi a grosso budget, esso è sicuramente il concetto di "progressione". Gli anni zero hanno visto la diabolica congiunzione degli action game con il livellare tipico degli RPG in titoli come BioShock. Questo, insieme ai publisher tripla-A che hanno ridefinito i videogamecome contenuti distribuiti con sistemi di delivery, ha dato vita a una nuova ondata di esperienze in cui i giocatori dovevano impegnarsi senza sosta a muoversi verso dei traguardi. I finali lasciano sempre con questo pensiero: ci dev'essere sicuramente ... Leggi la notizia su eurogamer

annamariasummon : RT @cirovarriale1: #EpifaniaCon #CasaLettori A Piazza Mercato a Napoli, la notte del 5 Gennaio vengono allestite centinaia di bancarelle… - maytasha07 : RT @NintendOnTweet: #Metacritic: ecco la top 50 dei migliori giochi Nintendo Switch del 2019 Per approfondire: - lucy_esposito : RT @cirovarriale1: #EpifaniaCon #CasaLettori A Piazza Mercato a Napoli, la notte del 5 Gennaio vengono allestite centinaia di bancarelle… -