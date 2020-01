Genoa, l’agente di Radu: «Non farà il secondo di Perin, valuteremo la soluzione migliore» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Genoa, l’estremo difensore Radu si prepara a lasciare i rossoblu dopo il ritorno di Mattia Perin. Ecco le parole dell’agente La decisione sembra essere stata presa. Dopo il ritorno di Mattia Perin al Genoa sembra proprio che Radu lascerà i grifoni a gennaio. A confermalo è proprio il suo agente, Oscar Damiani, ai microfoni di Radio Rai. «Nicola è stato chiaro, ha detto che non ci sarà dualismo e non può certo rimanere al Genoa a fare il secondo a Perin, con tutto il rispetto che ho per questo portiere. valuteremo col giocatore, col Genoa e con l’Inter la soluzione migliore, io credo che Radu abbia il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno. Altrimenti, vedremo altre alternative come il ritorno all’Inter. E’ un problema al quale dobbiamo trovare una soluzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

